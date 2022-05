Kapoor, Co-CEO Investcorp: 'Milan un affare fatto? Non posso commentare. Lo sport è un settore fondamentale' (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo i silenzi dei giorni scorsi e i rumors insistenti su una contrattazione con Elliott entrata in una fase di stallo, Investcorp torna a parlare... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo i silenzi dei giorni scorsi e i rumors insistenti su una contrattazione con Elliott entrata in una fase di stallo,torna a parlare...

Advertising

sportli26181512 : Kapoor, Co-CEO Investcorp: 'Milan un affare fatto? Non posso commentare. Lo sport è un settore fondamentale': Dopo… - cmdotcom : Kapoor, Co-CEO #Investcorp: '#Milan un affare fatto? Non posso commentare. Lo sport è un settore fondamentale'… - RadioRossonera : Il Co-CEO di #Investcorp ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gulf News: la domanda è sempre la stessa... - sportli26181512 : Kapoor (Co-CEO Investcorp): 'Milan? In questa fase non è possibile commentare': Rishi Kapoor, Co-CEO di Investcorp,… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Kapoor (Co-CEO Investcorp): 'Milan? In questa fase non è possibile commentare' -