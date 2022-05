“L’invio di armi allontana la pace, con Draghi siamo d’accordo sul concetto di un’Italia protagonista”, Salvini: “Lasciamo ad altri venti e toni di guerra” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, dunque questi passano da uno stop di invio di armi, perché parlare di disarmo inviando armi…”. Questo poco fa l’esordio di Matteo Salvini davanti ai giornalisti, uscendo da Palazzo Chigi, dove si è intrattenuto per circa un’ora a colloquio con il premier Draghi. Salvini: “A quasi 3 mesi dall’inizio del conflitto e decine di migliaia di morti, sono convinto che ulteriori invii di armi allontanino la pace” Su come il presidente del Consiglio abbia replicato a tali dichiarazioni per il momento non ci è dato di sapere perché, tiene subito a rimarcare il leghista, “non riporto la parola di altri, diciamo che due mesi e mezzo fa, quando votammo L’invio di tutti i tipi di aiuti all’Ucraina, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ho parlato di cessate il fuoco e di disarmo, dunque questi passano da uno stop di invio di, perché parlare di disarmo inviando…”. Questo poco fa l’esordio di Matteodavanti ai giornalisti, uscendo da Palazzo Chigi, dove si è intrattenuto per circa un’ora a colloquio con il premier: “A quasi 3 mesi dall’inizio del conflitto e decine di migliaia di morti, sono convinto che ulteriori invii diallontanino la” Su come il presidente del Consiglio abbia replicato a tali dichiarazioni per il momento non ci è dato di sapere perché, tiene subito a rimarcare il leghista, “non riporto la parola di, diciamo che due mesi e mezzo fa, quando votammodi tutti i tipi di aiuti all’Ucraina, ...

Advertising

petergomezblog : “Draghi deve spiegare”. I costituzionalisti contro il silenzio del governo. Zagrebelsky e Carlassare contestano all… - fattoquotidiano : Il 'fronte' italiano: Zagrebelsky e Carlassare contestano all’esecutivo l’invio di armi “segrete” e il “bavaglio” a… - demagistris : 15 maggio giornata internazionale obiezione di coscienza per resistere alla guerra e costruire ponti di pace.Opposi… - AtenaPallade : RT @intuslegens: Di Maio ha votato per la terza volta l'invio di armi per uccidere russi. Per la terza volta ha firmato senza permesso del… - antonio65683279 : La difesa non era sempre legittima? ... Pagliaccio senza cervello! Ucraina, Salvini: 'Stop a invio armi, l'ho detto… -