Nato, Svezia: “Pronti ad affrontare qualsiasi reazione Russia” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Svezia si aspetta una risposta della Russia alla sua decisione di entrare a far parte della Nato, ma si dice pronta a reagire. A spiegarlo è il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist. ”Se la Svezia sceglie di aderire alla Nato, c’è il rischio di una reazione da parte della Russia. Premetto che, in tal caso, siamo Pronti ad affrontare qualsiasi controrisposta”, ha spiegato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasi aspetta una risposta dellaalla sua decisione di entrare a far parte della, ma si dice pronta a reagire. A spiegarlo è il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist. ”Se lasceglie di aderire alla, c’è il rischio di unada parte della. Premetto che, in tal caso, siamoadcontrorisposta”, ha spiegato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - GiovaQuez : Oltre alla Finlandia, anche la Svezia è pronta a chiedere l'ingresso nella #NATO e, in base al calendario parlament… - cpetruccioli : A me sembra che l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO sia un passo decisivo per la creazione di un sistema di… - m_bifulco_HSL : RT @Margelletti: Il grande fallimento politico di #Putin è l'ingresso nella #NATO della #Finlandia e della #Svezia, paesi tradizionalmente… -