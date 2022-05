Dallas, che vittoria! Guarda la super prestazione di Doncic (Di venerdì 13 maggio 2022) Dallas gioca una super partita difensiva contro Phoenix e si affida a un Luka Doncic da 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per forzare gara - 7 in programma domenica. Finisce 113 - 86: Guarda gli ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022)gioca unapartita difensiva contro Phoenix e si affida a un Lukada 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per forzare gara - 7 in programma domenica. Finisce 113 - 86:gli ...

FAP3456 : La sfida tra Dallas e Phoenix è senza dubbio la serie più bella e combattuta per ora nei Playoff NBA. Si vola ad u… - thetruedam : @padredipedrito Forse dal twitt non si capisce, la critica non è a Brunson come giocatore (che non reputo assolutam… - thetruedam : Unpopular opinion: Se dallas avesse un centro presentabile e un secondo violino che non risponde al nome di Jalen… - Davide_piase : Pericolosissima la sconfitta dei Suns a Dallas. Gara 7 misurerà la loro determinazione a vincere il titolo. Una men… - GarbageTimeIT : Ultime due considerazioni sulla notte: - Una finale GSW-Heat mi garberebbe moltissimo - Dallas che ci regala una ga… -