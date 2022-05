Chiara Ferragni ‘aggredita’ in maniera brutale: la situazione è gravissima (Di martedì 10 maggio 2022) Vittorio Sgarbi, dopo la rissa con Mughini, se la prende con Chiara Ferragni attaccandola con parole durissime: cosa ha detto? Vittorio Sgarbi continua a far parlare di sé, prendendosela con altri personaggi televisivi dopo la rissa con Giampiero Mughini durante il Maurizio Costanzo Show. Stavolta, il celebre critico d’arte ha preso di mira Fedez e Chiara Ferragni, criticando duramente l’attività lavorativa della moglie del rapper. In un’intervista rilasciata al portale MowMag, Sgarbi ha sottolineato come il lavoro dell’influencer sia quello di lucrare su persone che non sono in grado nemmeno di scegliersi da sole un paio di scarpe. In realtà Sgarbi ha questa opinione già da parecchio tempo e non ha mai mancato di esprimerla a più riprese. Tuttavia, secondo il critico d’arte la ... Leggi su topicnews (Di martedì 10 maggio 2022) Vittorio Sgarbi, dopo la rissa con Mughini, se la prende conattaccandola con parole durissime: cosa ha detto? Vittorio Sgarbi continua a far parlare di sé, prendendosela con altri personaggi televisivi dopo la rissa con Giampiero Mughini durante il Maurizio Costanzo Show. Stavolta, il celebre critico d’arte ha preso di mira Fedez e, criticando duramente l’attività lavorativa della moglie del rapper. In un’intervista rilasciata al portale MowMag, Sgarbi ha sottolineato come il lavoro dell’influencer sia quello di lucrare su persone che non sono in grado nemmeno di scegliersi da sole un paio di scarpe. In realtà Sgarbi ha questa opinione già da parecchio tempo e non ha mai mancato di esprimerla a più riprese. Tuttavia, secondo il critico d’arte la ...

