Amici 21, che sorpresa per Albe: c’era proprio lei, la reazione del cantante (Di martedì 10 maggio 2022) In vista della finale Albe ha ricevuto una sorpresa che lo ha lasciato davvero senza parole. In studio non riesce a trattenere la commozione I ragazzi di Amici sono pronti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 10 maggio 2022) In vista della finaleha ricevuto unache lo ha lasciato davvero senza parole. In studio non riesce a trattenere la commozione I ragazzi disono pronti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Sempre grazie a @iofausto: un intervento per mettere qualche puntino sulle “i” e aiutarvi a individuare i vostri ne… - teatrolafenice : Carlo Maria Giulini, che ricordiamo nel giorno della sua nascita oggi nel 1914, dirige L'Imperatore di Beethoven. A… - Tg3web : Il 9 maggio di 44 anni fa a Cinisi, in Sicilia veniva ritrovato il cadavere di Peppino Impastato. Sarebbero serviti… - StefanoTrotta1 : RT @BMastrotta: Febbraio 2021 - Telese e Bassetti sfottono il dottore Mariano Amici a L'Arena, che afferma che anche chi è vaccinato può co… - FabriMaina : RT @teatrolafenice: ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buongiorn… -