Perché Putin non ha fatto alcuna “chiamata alle armi”

(Di lunedì 9 maggio 2022) A Mosca si è appena conclusa la parata militare nella piazza Rossa che celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il 9 maggio è oggi, per la Russia, una data fondante che ricorda non solo il sacrificio dei 28 milioni di persone che hanno perso la vita in quel conflitto, ma che funge da momento InsideOver.

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - _Nico_Piro_ : Tutti quelli che tifano guerra, cioè che negano che le trattative di pace possano avere un chance di successo (perc… - riccardomagi : Perché venire a Kiev ora con altri parlamentari ???? accettando l'invito dei colleghi ???? portando solidarietà e soste… - francang1950 : RT @gloquenzi: Più Putin appare in difficoltà, più l'esercito russo arranca, più le sanzioni funzionano, più alte si levano le grida perchè… - zoppi_carla : RT @gloquenzi: Più Putin appare in difficoltà, più l'esercito russo arranca, più le sanzioni funzionano, più alte si levano le grida perchè… -

... noto per aver preso posizioni filo - russe in merito alla guerra scatenata da Vladimirin ... Sarebbe un grave precedente: mi caccerebbero solocontrario all'invio di armi all'Ucraina. A ...* * * Su Dagospia si riporta un articolo di Lucio Caracciolo per la Stampa nel quale si scrive di Vladimir: "non può perdere. Eoggi la maggioranza dei russi, persino della ...