Ucraina, sirene antiaeree in tutto il Paese. Oggi il G7 con Zelensky (Di domenica 8 maggio 2022) sirene antiaeree in quasi tutte le regioni dell'Ucraina nel 74esimo giorno di guerra con la Russia. Lo riferisce su twitter il Kyiv Independent. Dopo l'evacuazione di tutti i civili,si cerca intanto ...

