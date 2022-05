Atalanta, Muriel: “Speriamo di terminare la stagione al meglio e conquistare l’Europa” (Di domenica 8 maggio 2022) Atalanta Muriel – Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine della partita vinta contro lo Spezia nel match delle 12.30. Il colombiano è stato autore di un gol ed un assist. “Speriamo di terminare la stagione al meglio e cercare di conquistare l’Europa: siamo determinati. Il Milan? Noi ci mettiamo sempre il solito spirito per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta voglia di esprimerci al meglio, abbiamo commesso degli errori in questa stagione, ma possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Sto bene, ora son cresciuto molto come uomo e come calciatore”. Queste le parole del fantasista colombiano, che oggi ha realizzato l’ottavo gol in campionato, il ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Luis, attaccante dell’, ha parlato al termine della partita vinta contro lo Spezia nel match delle 12.30. Il colombiano è stato autore di un gol ed un assist. “dilaale cercare di: siamo determinati. Il Milan? Noi ci mettiamo sempre il solito spirito per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta voglia di esprimerci al, abbiamo commesso degli errori in questa, ma possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. Sto bene, ora son cresciuto molto come uomo e come calciatore”. Queste le parole del fantasista colombiano, che oggi ha realizzato l’ottavo gol in campionato, il ...

