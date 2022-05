Futuro Gasperini | il direttore generale dell’Atalanta conferma il tecnico

(Di sabato 7 maggio 2022)e l’Atalanta avanti insieme, il dg: “C’è la volontà, per il calcio italiano è come Sacchi!” A giugno, l’Atalanta ripartirà sempre con? E’ questa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, in tre settimane la decisione su Gasperini: Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che piace molt… - OdeonZ__ : Squadra 'vuota' e i dubbi di Gasp: Atalanta, il futuro è da scrivere - BolognaSpazio : ???????? | Un finale di stagione positivo potrebbe cambiare il futuro societario. Con #Sartori che potrebbe rimanere a… - sportli26181512 : Squadra 'vuota' e i dubbi di Gasp: Atalanta, il futuro è da scrivere: Squadra 'vuota' e i dubbi di Gasp: Atalanta,… - infoitsport : Calciomercato Atalanta / Gasperini sfida mezz’Europa: è il nome del futuro -

Commenta per primo Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta, ha rilasciato un'intervista all' Eco di Bergamo in cui ha parlato del legame con Gian Pieroe ildell'allenatore: 'Tra le righe del suo contratto ho letto: tutta la vita. A parte le battute, c'è grande simbiosi fra l'Atalanta e. Ci tiene tantissimo al progetto e ...... 10 il secondo) si interrogano sul loroa tre settimane dalla fine del campionato. Una ... in pole Barak , soprattutto se arrivasse Tudor a sostituiresulla panca, e Belotti, in uscita ...A giugno, l’Atalanta ripartirà sempre con Gasperini E’ questa una delle domande a cui risponde il dg nerazzurro, Umberto Marino, nell’intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo: “Tra le righe del suo ...Il dg dell'Atalanta, Umberto Marino, ha parlati ai microfoni de L'eco di Bergamo. Il dirigente nerazzurro ha parlato del suo futuro e di quello di Gianpiero Gasperini. Il dg dell'Atalanta ha parlato d ...