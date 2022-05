Con Embiid è un' altra Philadelphia | Miami cade | tutto riaperto 1 - 2

(Di sabato 7 maggio 2022)ritrova il suo Mvp Joel, assente nelle prime due partite della serie, e conquista una preziosissima gara 3 per 99 - 79 al Wells Fargo Center.impalpabile in attacco, sorretta ...

Gazzetta_NBA : Con Embiid è un'altra Philadelphia: Miami cade, serie riaperta (1-2) #Nbaplayoff - sportli26181512 : Playoff NBA, risultati della notte: Mavs e Sixers vincono e accorciano le serie 2-1: Philadelphia ritrova Joel Embi… - cricesaro : è stata una partita piena di errori al tiro,palle perse stupide,sporca e con tanto nervosismo e incredibilmente phi… - andreabeltrama : Sixers che finalmente lottano, menano, pressano. Pur imballato in attacco, Embiid cambia totalmente il volto della… - giovaa_0 : Embiid stasera torna con un 40ello e Phila torna a vincere -

Joelha giocato oltre il dolore,la faccia fratturata e un legamento rotto nel pollice della mano destra, e ha dimostrato di avere un cuore da vero Mvp, al di là delle statistiche ...Philadelphia ritrova Joel, in campouna maschera protettiva, e nella prima partita casalinga della serie supera nettamente Miami (che segna solo 79 punti) accorciando 2 - 1: alla sirena finale sono 18 punti e 11 ...Tentennamenti fino all'ultimo, ma poi i medici della NBA hanno dato via libera a Joel Embiid per giocare gara 3. Sotto 2-0, i Sixers hanno dovuto dare il massimo e ...Ne sapremo di più nelle prossime ore con un aggiornamento Joel Embiid tornerà per Gara 3 contro gli Heat che si giocherà nella notte tra il 6 e il 7 maggio quando in Italia saranno le 01:00, ovvero tr ...