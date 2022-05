"Molotov contro l'ufficio arruolamento militare". Ammutinamento o sabotaggio, il rogo che terrorizza il Cremlino | Video (Di venerdì 6 maggio 2022) Altro caso di incendio in Russia. Questa volta, in Siberia occidentale, è toccato a un palazzo che ospitava gli uffici per l'arruolamento militare russo a Nizhnevartovsk. Secondo il Daily Mail l'edificio sarebbe stato colpito da diverse bombe Molotov. Secondo fonti filogovernative sarebbero due le bombe lanciate mentre una non avrebbe preso fuoco. Insomma, un atto di sabotaggio: russi contro la Russia. Russi contro la guerra. Ecco il Video che da fuoco all'edificio: “Ma il Video mostra un uomo che dà fuoco metodicamente a sette bottiglie Molotov una dopo l'altra, le lancia e dà fuoco all'ingresso dell'ufficio di arruolamento militare”, ha spiegato il gruppo per i diritti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Altro caso di incendio in Russia. Questa volta, in Siberia occidentale, è toccato a un palazzo che ospitava gli uffici per l'russo a Nizhnevartovsk. Secondo il Daily Mail l'edificio sarebbe stato colpito da diverse bombe. Secondo fonti filogovernative sarebbero due le bombe lanciate mentre una non avrebbe preso fuoco. Insomma, un atto di: russila Russia. Russila guerra. Ecco ilche da fuoco all'edificio: “Ma ilmostra un uomo che dà fuoco metodicamente a sette bottiglieuna dopo l'altra, le lancia e dà fuoco all'ingresso dell'di”, ha spiegato il gruppo per i diritti ...

Advertising

Mis_Strozzo : Quando vendi mezza città alla camorra.. Molotov contro gelateria in centro. Secondo attentato in sette giorni - corte_dc : RT @corte_dc: Fionde e molotov ? Gli ucraini, con l'appoggio tecnologico USA e l'assistenza militare dei britannici stanno conducendo (con… - AlguerIT : ALGHERO Molotov contro gelateria in centro. Secondo attentato in sette giorni - corte_dc : Fionde e molotov ? Gli ucraini, con l'appoggio tecnologico USA e l'assistenza militare dei britannici stanno conduc… - AntonioArnolfo : @Masssimilianoo @MarioVittorio6 L'Armata Rossa è stata costretta a combattere contro la Wermacht, non dimentichiamo… -

Alghero, molotov contro una gelateria del centro storico Secondo attentato in pochi giorni ad Alghero. Nella notte ignoti hanno fatto esplodere una molotov davanti all'ingresso di una gelateria situata in via Carlo Alberto, a pochi passi dal liceo classico di Alghero. L'ordigno è scoppiato intorno alle 4 del mattino. Nessuno, fortunatamente, è ... Perche la Russia e cosi ossessionata dalla Seconda guerra mondiale ... il cosiddetto patto Molotov - Ribbentrop (dal nome dei ministri degli Esteri dei rispettivi paesi).tedeschi e sovietici si deteriorarono e il 22 giugno 1941 ebbe inizio l'offensiva tedesca contro l'... Alghero News Alghero, molotov contro una gelateria del centro storico Secondo attentato in pochi giorni ad Alghero. Nella notte ignoti hanno fatto esplodere una molotov davanti all’ingresso di una gelateria situata in via Carlo Alberto, a pochi passi dal liceo classico ... Nel centro di Mosca lancia una bottiglia Molotov contro un mezzo per il trasporto dei detenuti Un uomo ha lanciato una bottiglia Molotov contro un mezzo per il trasporto dei detenuti dei reparti speciali della polizia anti-sommossa russa. L’incidente è avvenuto vicino al monumento a Carlo Marx, ... Secondo attentato in pochi giorni ad Alghero. Nella notte ignoti hanno fatto esplodere unadavanti all'ingresso di una gelateria situata in via Carlo Alberto, a pochi passi dal liceo classico di Alghero. L'ordigno è scoppiato intorno alle 4 del mattino. Nessuno, fortunatamente, è ...... il cosiddetto patto- Ribbentrop (dal nome dei ministri degli Esteri dei rispettivi paesi).tedeschi e sovietici si deteriorarono e il 22 giugno 1941 ebbe inizio l'offensiva tedescal'... Molotov contro gelateria, è allarme ad Alghero Secondo attentato in pochi giorni ad Alghero. Nella notte ignoti hanno fatto esplodere una molotov davanti all’ingresso di una gelateria situata in via Carlo Alberto, a pochi passi dal liceo classico ...Un uomo ha lanciato una bottiglia Molotov contro un mezzo per il trasporto dei detenuti dei reparti speciali della polizia anti-sommossa russa. L’incidente è avvenuto vicino al monumento a Carlo Marx, ...