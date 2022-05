La fidanza di Putin entra nella lista delle sanzioni Ue (Di venerdì 6 maggio 2022) Alina Kabaeva, la ex ginnasta e medaglia d'oro olimpica che è ritenuta essere la compagna del presidente russo Vladimir Putin, è inclusa nella lista delle persone sanzionate nel sesto pacchetto proposto dalla Commissione Europea, a quanto si apprende a Bruxelles. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, è convocato per tornare a discutere del pacchetto, che prevede anche un embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue, effettivo entro sei mesi per il greggio ed entro fine anno per i prodotti raffinati. Anche il patriarca ortodosso Kirill è tra le persone colpite dal divieto di viaggio nell'Ue e dal congelamento dei beni. La decisione di colpire la Kabaeva significa «che per Stati Uniti ed Europa - scrive il Corsera - ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Alina Kabaeva, la ex ginnasta e medaglia d'oro olimpica che è ritenuta essere la compagna del presidente russo Vladimir, è inclusapersone sanzionate nel sesto pacchetto proposto dalla Commissione Europea, a quanto si apprende a Bruxelles. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, è convocato per tornare a discutere del pacchetto, che prevede anche un embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue, effettivo entro sei mesi per il greggio ed entro fine anno per i prodotti raffinati. Anche il patriarca ortodosso Kirill è tra le persone colpite dal divieto di viaggio nell'Ue e dal congelamento dei beni. La decisione di colpire la Kabaeva significa «che per Stati Uniti ed Europa - scrive il Corsera - ogni possibilità di recuperare un rapporto almeno ...

Advertising

attilioc39 : RT @_MASSlMO_: Dichiarazione di Putin 26 Aprile 2022 Tradotta e doppiata in italiano Da Rossella Fidanza 1/2 - amanda98735991 : RT @_MASSlMO_: Dichiarazione di Putin 26 Aprile 2022 Tradotta e doppiata in italiano Da Rossella Fidanza 1/2 - consegn2020 : RT @_MASSlMO_: Dichiarazione di Putin 26 Aprile 2022 Tradotta e doppiata in italiano Da Rossella Fidanza 1/2 - mrzchm : RT @_MASSlMO_: Dichiarazione di Putin 26 Aprile 2022 Tradotta e doppiata in italiano Da Rossella Fidanza 1/2 - GiancarloGarci6 : RT @_MASSlMO_: Dichiarazione di Putin 26 Aprile 2022 Tradotta e doppiata in italiano Da Rossella Fidanza 1/2 -