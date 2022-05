Cicognini di Prato | coppie Lgbtqia+ escluse dal ballo delle debuttanti | “Cambieremo le regole”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 6 maggio 2022) Chissà cosa ne avrebbe pensato l’ex studente del Convitto Gabriele D’Annunzio di, poeta disinibito e sempre fuori dagli schemi di quanto sta accadendo nel suo liceo. Ma veniamo alla notizia, che riguarda appunto la città toscana, teatro dell’episodio: lesono state infattidal tradizionale ‘’ al liceo Convittodi, in programma il prossimo 18 giugno. È quanto riferisce l’Arcigay-Pistoia ‘l’Asterisco’, dopo la segnalazione di alcuni studenti e studetesse: un fatto definito “estremamente grave“. In particolare sarebbe stata negato ad almeno duedi studentesse e studenti gay, di poter partecipare in abbinamento omosessuale al ...