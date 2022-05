Conference League: scontri tra tifosi prima di Marsiglia-Feyenoord (Di giovedì 5 maggio 2022) Caos e disordine nei pressi dello stadio Velodrome poco prima di Marsiglia-Feyenoord, valida come semifinale di ritorno di Conference League in programma questa sera. Secondo L’Equipe, sarebbe anche stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine con un fitto di lancio di lacrimogeni che ha provocato anche disordini per l’ingresso del resto del pubblico. Fortunatamente, tutta la situazione sarebbe rientrata verso circa le 20. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Caos e disordine nei pressi dello stadio Velodrome pocodi, valida come semifinale di ritorno diin programma questa sera. Secondo L’Equipe, sarebbe anche stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine con un fitto di lancio di lacrimogeni che ha provocato anche disordini per l’ingresso del resto del pubblico. Fortunatamente, tutta la situazione sarebbe rientrata verso circa le 20. SportFace.

