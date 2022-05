Salernitana, Iervolino stregato da Ederson: fissato il prezzo! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente della Salernitana ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è mostrato a 360 gradi: corsa salvezza, importanza dei collaboratori, imminenti sfide cruciali e calciomercato. Il patron esordisce affermando: “Ho sempre creduto nella salvezza perché avevo parlato con Walter Sabatini, che è una leggenda del calcio per il fiuto, la visione, la lucidità. Sabatini mi disse che, se avessi preso i giocatori che mi aveva indicato, ci saremmo salvati. E io li ho presi tutti“ A proposito del tecnico Nicola, Iervino si perde comprensibilmente in elogi: “E’ un esperto di maieutica, una persona intelligentissima. Si rapporta con ciascun calciatore in modo diverso, considerando età, cultura, esperienze precedenti. È eclettico, passa da grandi conferenze al lancio della scarpa. Ha la rara capacità di trasferire la sua voglia e la sua energia in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il presidente dellaha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è mostrato a 360 gradi: corsa salvezza, importanza dei collaboratori, imminenti sfide cruciali e calciomercato. Il patron esordisce affermando: “Ho sempre creduto nella salvezza perché avevo parlato con Walter Sabatini, che è una leggenda del calcio per il fiuto, la visione, la lucidità. Sabatini mi disse che, se avessi preso i giocatori che mi aveva indicato, ci saremmo salvati. E io li ho presi tutti“ A proposito del tecnico Nicola, Iervino si perde comprensibilmente in elogi: “E’ un esperto di maieutica, una persona intelligentissima. Si rapporta con ciascun calciatore in modo diverso, considerando età, cultura, esperienze precedenti. È eclettico, passa da grandi conferenze al lancio della scarpa. Ha la rara capacità di trasferire la sua voglia e la sua energia in ...

