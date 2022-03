La destra e la guerra Il confine ideologico | le critiche all’Europa | gli errori Parla Marcello Pera

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’appeasement impossibile davanti all’invasione russa, l’ambiguità che ha sempre meno spazio negli angoli di questo e quel partito e le parole nette del premier Mario Draghi, ieri, davanti alle Camere: l’Italia non si volta dall’altra parte perché l’aggressione di uno stato libero e sovrano da parte della Russia “riporta l’Europa indietro di almeno 80 anni”. Ne parliamo con l’ex presidente del Senato, filosofo e accademico, punto di riferimento per la Forza Italia delle origini. Filosofo e accademico, a lungo punto di riferimento intellettuale per il Cav., ma ascoltato anche dalla Lega,è stato uno dei nomi ricorrenti nella rosa dei possibili candidati al Colle. Conosce bene il centroe i suoi leader, il professore, anche se, racconta, se ne sta “in disparte”. Che cosa dire ora, ci si ...