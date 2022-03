'Arrestate Vladimir Putin': uomo d'affari russo offre una taglia da un milione di dollari (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una taglia da un milione di dollari , tanto è disposto a offrire l' uomo d'affari russo Alex Konanykhin per l'arresto di Vladimir Putin . L'annuncio, pubblicato sui social dal magnate, è rivolto a '... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Unada undi, tanto è disposto a offrire l'd'Alex Konanykhin per l'arresto di. L'annuncio, pubblicato sui social dal magnate, è rivolto a '...

ZenatiDavide : Il mondo scende in piazza per protestare contro l’invasione in Ucraina: in Russia arrestate 1705 persone in 54 citt… -