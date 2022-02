Ucraina, timori per i fumi tossici dal deposito petrolifero colpito (Di domenica 27 febbraio 2022) Il deposito petrolifero alla base aerea nella citta' Vasylkiv, a circa 15 chilometri a sud di Kiev, e' stato colpito durante la notte dalle forze russe. Le immagini della colonna di fuoco e fumo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilalla base aerea nella citta' Vasylkiv, a circa 15 chilometri a sud di Kiev, e' statodurante la notte dalle forze russe. Le immagini della colonna di fuoco e fumo che ...

