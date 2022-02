Il Supplizio di Tantalo | tra guerra e pandemia

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 27 febbraio 2022) Da secoli, la mitologia greca ci offre chiavi di lettura indispensabili per interpretare la realtà e di sicuro non si è risparmiata neppure di questi tempi per accendere un lume e schiarire gli ingranaggi della contemporanea umanità immersa in unache da più di due anni miete vittime in ogni angolo della terra. Gli effetti più immediati sono stati quelli relativi a un profondo mutamento del nostro quotidiano assieme ai rapporti sociali messi duramente in discussione. Dopo un picco di contagi mai visto, in queste ultime settimane, grazie alle somministrazioni (quasi) di massa del vaccino, in fondo al tunnel una debole luce sembra smorzare l’oscurità. La prima cosa che viene in mente è la possibilità di un bramato ritorno alla normalità che consenta, finalmente, di gettare nell’oblio tutti quei discorsi che hanno prodotto fratture foriere di abissi in cui molti ...