Formazioni ufficiali Salernitana Bologna | le scelte degli allenatori

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri L.Coulibaly, Ederson; Verdi, Kastanos, Ribery; Djuric. All. Colantuono(3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

