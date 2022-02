6 concerti in Italia per Pat Metheny (Di sabato 26 febbraio 2022) Pat Metheny – Foto di Jimmy KatzMILANO – , che il 10 settembre 2021 ha pubblicato l’ultimo album “Side-Eye NYC (V1.IV)”: 6 Maggio al Grand Teatro Geox di Padova 7 Maggio al Teatro Alighieri di Ravenna 8 Maggio al Teatro Umberto Giordano di Foggia 9 Maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma 11 Maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino 12 Maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano Con il nuovo tour Pat Metheny prosegue il percorso di ricerca di straordinari talenti emergenti che hanno attirato il suo interesse in questi ultimi anni: “Sin dai miei primi giorni a Kansas City – racconta – ho avuto il privilegio di conoscere tanti musicisti più grandi di me e tali incontri mi hanno permesso di scrivere la mia musica attraverso il prisma della loro esperienza. Ora sento l’esigenza di creare una piattaforma per concentrarmi su alcuni dei molti ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) Pat– Foto di Jimmy KatzMILANO – , che il 10 settembre 2021 ha pubblicato l’ultimo album “Side-Eye NYC (V1.IV)”: 6 Maggio al Grand Teatro Geox di Padova 7 Maggio al Teatro Alighieri di Ravenna 8 Maggio al Teatro Umberto Giordano di Foggia 9 Maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma 11 Maggio all’Auditorium Del Lingotto di Torino 12 Maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano Con il nuovo tour Patprosegue il percorso di ricerca di straordinari talenti emergenti che hanno attirato il suo interesse in questi ultimi anni: “Sin dai miei primi giorni a Kansas City – racconta – ho avuto il privilegio di conoscere tanti musicisti più grandi di me e tali incontri mi hanno permesso di scrivere la mia musica attraverso il prisma della loro esperienza. Ora sento l’esigenza di creare una piattaforma per concentrarmi su alcuni dei molti ...

Advertising

T9Cents : * TICKETMASTER ITALIA (IT): Biglietti per Concerti, Sport, Arte, Teatro, Famiglia, Eventi, altro. Sito ufficiale Ti… - T9Cents : * TICKETMASTER ITALIA | Biglietti Ufficiali per Concerti, Festival, Arte e Teatro - Santame10 : @lefrasidiosho L'Italia gli toglierà i concerti di Al Bano e Pupo.?? - marveldistan : Ma @joshuatbassett dei concerti? Delle date? In Italia magari? No? #doppelgaenger #JOSHUA - inlouisharm : RT @vg0ldenxx: Le persone che dicono che Louis fa concerti in piccoli posti lo sanno che chi sono le tappe sudamericane che hanno capienza… -