Decreto Milleproroghe 2022, ok definitivo al Senato: le novità della conversione in legge (Di giovedì 24 febbraio 2022) È arrivato nella giornata del 24 febbraio l'ok definitivo della Senato al Disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe, il Decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che proroga al 2022 diverse scadenze originariamente previste per la fine dell'anno scorso. La Camera aveva già confermato la fiducia, il Decreto ha quindi concluso l'iter di conversione in legge. All'interno del Disegno di legge, infatti, sono presenti diverse disposizioni che riguardano le assunzioni nella Pubblica amministrazioni, ma viene anche esteso al 31 marzo 2022 il termine per il ritorno in servizio dei medici ...

