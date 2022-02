Bonomi si tira fuori dalla corsa a presidente della Serie A

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo non puo’ che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano. Per questo ho comunicato ai clubLega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumerne la presidenza”. Lo ha spiegato in una nota il L'articolo