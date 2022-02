Napoli, inizia un nuovo ciclo: via tre senatori, Koulibaly l’eccezione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A Napoli la fine della stagione attuale coinciderà con ogni probabilità con la fine di un ciclo. Il club di Aurelio De Laurentiis ha bisogno di rifondare, con alcuni stipendi diventati insostenibili economicamente e con alcuni calciatori desiderosi di cambiare aria. Il ricambio generazionale pianificato dal presidente azzurro è stato già avviato. L’obiettivo principale è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ala fine della stagione attuale coinciderà con ogni probabilità con la fine di un. Il club di Aurelio De Laurentiis ha bisogno di rifondare, con alcuni stipendi diventati insostenibili economicamente e con alcuni calciatori desiderosi di cambiare aria. Il ricambio generazionale pianificato dal presidente azzurro è stato già avviato. L’obiettivo principale è L'articolo

5ska99 : @Sanfra1407 @marifcinter a torino e a cagliari non semplicissime, poi tolto il napoli ok; ma dopo quei 2 mesi inizi… - fra__nce__sco : Napoli e Milan, delle prossime 12, avranno ben 9 squadre in comune da affrontare. Più lo scontro diretto. In pratic… - ONadde : @0034Music @MarcoDiMaro Quel punto a Napoli inizia a luglio e finisce a giugno. Ma dipende dai giocatori coinvolti.… - C___Jimmy : @lollo2315 Se un inglese vede Cagliari-Napoli inizia a ridere e smettere domani mattina. Tempo effettivo di gioco 30 su 90 - anto_doctorj : @Boboj29 Solito Napoli,che quando il gioco si fa duro,si caca sotto ( e poi inizia i piagnistei..) -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli inizia Torna Anastasio, dalla rabbia alla poesia in 'Mielemedicina' ... il Cosmo', oltre 5 minuti di un pezzo che - spiega Anastasio - 'vuole essere un viaggio, inizia ... Milano, Torino, Padova, Trento, Napoli e Roma, dove è prevista una doppia data, il 29 e 30 aprile ...

Vi racconto Gilda Roma, Milano, Genova, Venezia, Napoli, Parigi, Barcellona e per ultima, Firenze. Proprio durante l'... Inizia un percorso difficile e pesante dove ha dovuto sostenere 9 ricoveri in Ospedale per le ...

Napoli, inizia un nuovo ciclo: via tre senatori, Koulibaly l'eccezione DailyNews 24 Federscherma - Domani a Napoli la premiazione di Luca Curatoli Lo sciabolatore azzurro Luca Curatoli, medaglia d’argento all’Olimpiade di Tokyo 2020 con la squadra italiana di sciabola maschile, ...

Cagliari-Napoli, tre denunce e un arresto dopo la partita “Tre denunce e un arresto. È il bilancio provvisorio degli scontri avvenuti prima e dopo Cagliari-Napoli, tensioni iniziate con il corteo lungo le strade cittadine organizzato dai supporter partenopei ...

