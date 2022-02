Clima: Draghi, 'transizione ecologica opportunità, sostenere deboli su costi' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il Mediterraneo "è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti Climatici, come la siccità, l'aumento dei livelli del mare, le ondate di calore. Le città si affacciano su un mare che in molti casi conserva la sua meraviglia antica, ma è anche inquinato da plastiche e rifiuti. Il rischio di incendi e la loro pericolosità è in aumento – penso, per esempio, ai boschi bruciati nell'agosto dello scorso anno, dalla Spagna alla Grecia, in Sicilia e in Sardegna. Un'estate con picchi di temperature mai registrati prima, in un'area dove l'aumento è destinato a essere superiore alla media globale. L'emergenza Climatica ci impone di accelerare nella transizione ecologica, in modo rapido ma sostenibile per cittadini e imprese. Dobbiamo aiutare in particolare i più deboli a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Il Mediterraneo "è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamentitici, come la siccità, l'aumento dei livelli del mare, le ondate di calore. Le città si affacciano su un mare che in molti casi conserva la sua meraviglia antica, ma è anche inquinato da plastiche e rifiuti. Il rischio di incendi e la loro pericolosità è in aumento – penso, per esempio, ai boschi bruciati nell'agosto dello scorso anno, dalla Spagna alla Grecia, in Sicilia e in Sardegna. Un'estate con picchi di temperature mai registrati prima, in un'area dove l'aumento è destinato a essere superiore alla media globale. L'emergenzatica ci impone di accelerare nella, in modo rapido ma sostenibile per cittadini e imprese. Dobbiamo aiutare in particolare i piùa ...

