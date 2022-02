**Ucraina: domani Di Maio alle 16 alla Camera** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - È prevista per domani alle 16 l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi ucraina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - È prevista per16 l'informativaCamera del ministro degli Esteri, Luigi Di, sulla crisi ucraina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

