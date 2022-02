Barche a vela per principianti, quale scegliere? Tutti i consigli (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando ci si affaccia per la prima volta sul mondo delle Barche a vela, è doveroso effettuare una valutazione sulla base di alcuni parametri. Questi saranno da seguire assolutamente per scegliere al meglio quale barca a vela per principianti acquistare. Molto spesso, infatti, la prima barca risulta essere sbagliata, in quanto non si è tenuto conto di alcuni aspetti importanti nella scelta del modello. Cosa tenere in considerazione Il budget: è importante disporre di una base di partenza per l’acquisto, pur considerando che è necessario mettere in conto una certa quantità di denaro da destinare a delle periodiche manutenzioni, a prescindere da quella che sarà l’età della barca. La lunghezza: per le Barche a vela per principianti, ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando ci si affaccia per la prima volta sul mondo delle, è doveroso effettuare una valutazione sulla base di alcuni parametri. Questi saranno da seguire assolutamente peral megliobarca aperacquistare. Molto spesso, infatti, la prima barca risulta essere sbagliata, in quanto non si è tenuto conto di alcuni aspetti importanti nella scelta del modello. Cosa tenere in considerazione Il budget: è importante disporre di una base di partenza per l’acquisto, pur considerando che è necessario mettere in conto una certa quantità di denaro da destinare a delle periodiche manutenzioni, a prescindere da quella che sarà l’età della barca. La lunghezza: per leper, ...

Ultime Notizie dalla rete : Barche vela Vela, le barche d'altura si danno appuntamento a Marina di Ravenna con 'Festivela' ...è rimasta in calendario per alcuni anni dedicata alle barche d'altura per poi migrare verso i giovani timonieri dell'Optimist. Per regalare a Marina di Ravenna e alla Romagna una festa della vela, il ...

Vela: 143 barche per la 8ª edizione della Carnival Race a Marina degli Aregai 143 barche della classe 420 provenienti da tutta Europa si sono date appuntamento per quattro giorni di regate. Lo splendido meteo ha consentito di disputare tutte le 11 le prove previste, caso ...

Barche a vela, dalla Coppa America al mercato: arriva il monotipo foiling Persico Fly40 Corriere della Sera Festivela torna all’antico con le barche d’altura:appuntamento il 1° maggio Torna all’antico perché riapre alle barche d’altura, “sostituite” nelle ultime edizioni ... sarà sicuramente una vera e propria Festa per tutti gli amanti della vela e del mare”. Il responsabile per l ...

Festivela, quest’anno si punta sull’altura La manifestazione è rimasta in calendario per alcuni anni dedicata alle barche d’altura per poi migrare verso i giovani timonieri dell’Optimist. Per regalare a Marina di Ravenna e alla Romagna una ...

