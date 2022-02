“Non possiamo fare altrimenti” Mara Venier | il marito Nicola conferma le indiscrezioni sulla Zia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Domenica In e: un binomio indissolubile per la televisione italiana. Il grande contenitore della domenica è ormai da anni legato al nome della conduttrice veneziana che ha saputo entrare in punta di piedi nelle case degli italiani e adesso l’appuntamento con “zia” è fisso per milioni di telespettatori. Negli anni ha saputo affrontare e battere dal punto di vista degli ascolti la concorrenza di Mediaset e in particolare di Barbara D’Urso. Quest’anno il duello è con Maria De Filippi e la scuola di Amici 21: la puntata di domenica 20 febbraio ha totalizzato 2.941.000 (18.30% di share) nella prima parte mentre la seconda ha appassionato 2.514.000 con il 18.10%. In sostanza ha pareggiato Amici di Maria De Filippi che ha registrato 3.117.000 telespettatori, share 20,54%, e Verissimo di Silvia Toffanin con 2.752.000, ...