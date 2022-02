Torta di mele 7 vasetti: Ricetta super veloce e senza bilancia! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa è una Ricetta molto particolare, in quanto non vi serve la pesa, ma utilizzerete come unità di misura, un vasetto dello yogurt da 125 grammi. La Torta di mele in generale è molto amata, ma questa versione, siate certi, vi farà davvero impazzire per il gusto incredibile di frutta che assaporerete. Ottima sia a colazione che a merenda è perfetta anche per i bambini. Troverete di seguito tutti gli ingredienti necessari per la preparazione della Ricetta e il procedimento per eseguirla. Torta di mele 7 vasetti: Ricetta veloce senza bilancia! Ingredienti 1 vasetto di fecola di patate 1 vasetto di mele a cubetti 2 vasetti di farina 00 1 vasetto di zucchero 2 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa è unamolto particolare, in quanto non vi serve la pesa, ma utilizzerete come unità di misura, un vasetto dello yogurt da 125 grammi. Ladiin generale è molto amata, ma questa versione, siate certi, vi farà davvero impazzire per il gusto incredibile di frutta che assaporerete. Ottima sia a colazione che a merenda è perfetta anche per i bambini. Troverete di seguito tutti gli ingredienti necessari per la preparazione dellae il procedimento per eseguirla.diIngredienti 1 vasetto di fecola di patate 1 vasetto dia cubetti 2di farina 00 1 vasetto di zucchero 2 ...

