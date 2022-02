Report allenamento: nuovi aggiornamenti sugli azzurri indisponibili (Di venerdì 18 febbraio 2022) La SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il Report allenamento della seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center. Report allenamento Napoli Di seguito il comunicato: Dopo la gara del Camp Nou col Barcellona, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in palestra. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in palestra. Anguissa ha svolto terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami strumentali. FONTE: SSC NAPOLI Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) La SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto ildella seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center.Napoli Di seguito il comunicato: Dopo la gara del Camp Nou col Barcellona, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Glipreparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo ha svolto lavoro di scarico in palestra. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in palestra. Anguissa ha svolto terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami strumentali. FONTE: SSC NAPOLI

