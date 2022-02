Giorgia Basciano infuriata difende il fratello contro il GF: “Vergogna, chiedete scusa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’ennesima lite con Sophie e la sfuriata contro Alex Belli, il GF ha deciso di punire Alessandro Basciano. Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento disciplinare per il concorrente, che è finito subito in nomination. Subito dopo, la sorella del gieffino (che anche stamani ha minacciato di ritirarsi), Giorgia Basciano, si è fatta sentire sui social, dove ha accusato lo show di fare ‘figli e figliastri’. “In sei mesi di GF non sono mai stati presi provvedimenti per parole offensive, minacce, mani addosso e nessuno ha fatto nulla. Io non ce l’ho con i concorrenti. Questo provvedimento me lo dovete spiegare. Come mai proprio con Ale ve la prendete? Così non è giusto. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne è molto diverso. Quello che hanno detto stasera non va bene e non è un bel messaggio. ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’ennesima lite con Sophie e la sfuriataAlex Belli, il GF ha deciso di punire Alessandro. Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento disciplinare per il concorrente, che è finito subito in nomination. Subito dopo, la sorella del gieffino (che anche stamani ha minacciato di ritirarsi),, si è fatta sentire sui social, dove ha accusato lo show di fare ‘figli e figliastri’. “In sei mesi di GF non sono mai stati presi provvedimenti per parole offensive, minacce, mani addosso e nessuno ha fatto nulla. Io non ce l’ho con i concorrenti. Questo provvedimento me lo dovete spiegare. Come mai proprio con Ale ve la prendete? Così non è giusto. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne è molto diverso. Quello che hanno detto stasera non va bene e non è un bel messaggio. ...

Advertising

StraNotizie : Giorgia Basciano infuriata difende il fratello contro il GF: “Vergogna, chiedete scusa” - StraNotizie : Giorgia Basciano infuriata difende il fratello contro il GF: “Vergogna, chiedete scusa” - Novella_2000 : Alessandro minaccia ancora di abbandonare la casa, la sorella attacca gli autori: “Vergognatevi” #gfvip - Giorgia__84 : Con tutto ciò che è successo in questi mesi Il provvedimento si prende per Basciano (che ha sbagliato a comportars… - Sara120401 : Salvate questo video che poi il Don lo vedrà e Sophinta continua a dire che rideva per il 'cattiva con la k' invece… -