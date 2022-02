Covid oggi Italia, 70.852 contagi e 388 morti: bollettino 15 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 70.852 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 388 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 695.744 tamponi con un tasso di positività al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.119 in totale, 54 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 15.602, 448 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 12.205.474 persone, mentre le vittime salgono a 151.684. I guariti sono 10.503.380, 110.840 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.550.410 i positivi al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 70.852 i nuovida Coronavirus in, 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 388. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 695.744 tamponi con un tasso di positività al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.119 in totale, 54 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 15.602, 448 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal Coronavirus 12.205.474 persone, mentre le vittime salgono a 151.684. I guariti sono 10.503.380, 110.840 nelle ultime 24 ore. Adinsono 1.550.410 i positivi al ...

