Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia | il momento della vittoria

(Di lunedì 14 febbraio 2022)diè la. È stata eletta al Casinò di Venezia, in diretta sulla piattaforma Ott Helbiz Live. Alta 1,72, capelli e occhi castani, la ventenne era arrivata a Venezia con il titolo diNapoli, la sua città natale. Video di Maria Corbi

LuigiBrugnaro : Congratulazioni alla vincitrice Zeudi di Palma e a tutte le partecipanti a #MissItalia. Un’edizione completamente… - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - 1fiorexme : RT @Agenzia_Ansa: Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, città dove… - VesuvioLive : Miss Italia: “Sono di Scampia. Gomorra? Dà un’immagine distorta di Napoli” - lasiciliait : Ecco Zeudi Di Palma, è lei la Miss Italia 2021 -

Diha vinto il titolo di Miss Italia 2021 : napoletana, 20 anni, era arrivata in finale con il titolo di Miss Napoli. Sul podio anche Lorena Tonacci, altra napoletana che era arrivata ...Di, 20 anni, è la nuova miss Italia e viene da Scampia. Una vita complicata, tanta grinta e il sogno di cambiare il suo destino. Iscritta alla facoltà di Sociologia è la presidente dell'...Zeudi Di Palma, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. "Dedico la vittoria a mia madre", ha commentato.Zeudi di Palma, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, ...