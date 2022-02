Speed skating | Pechino 2022 | il giorno delle finali del team pursuit L’Italia vuol chiudere con onore

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Domani, 15 febbraio, sarà ildell’inseguimento a squadre sul NationalOval. La specialità delvedrà le compagini maschili e femminili confrontarsi a cacciamedaglie. Pensare all’inseguimento inevitabilmente porta alla magia di Torino 2006 e a quell’oro straordinario firmato da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello e Matteo Anesi. Di acqua o, per meglio dire, di ghiaccio ne è passato sotto i ponti epurtroppo non sarà in lizza per le medaglie. Gli azzurri saranno in pista per contendersi con la Cina il settimo e ottavo posto in questa rassegna. Nella fase di qualifica che premiava le migliori quattro squadre dell’overall, Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini non sono riusciti a entrare nel novero ...