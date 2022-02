"Che contratto ha?". Striscia, bomba su Giovanna Botteri: Africa e Rai, un clamoroso sospetto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è una novità, nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce la Rai. In questo caso uno dei bersagli preferiti del tg satirico di Canale 5: Giovanna Botteri. Già, perché proprio a lei è dedicata l'ultima puntata di Rai Scoglio 24, la rubrica curata da Pinuccio e tutta dedicata agli sprechi di Viale Mazzini. E Striscia, a poche ore dalla messa in onda della puntata, diffonde un comunicato stampa in cui anticipa parte dei contenuti del servizio. "Nonostante la presenza di tre inviati Rai in Africa, il recente servizio del Tg3 sulla tragedia del bambino caduto nel pozzo in Marocco è stato affidato a Giovanna Botteri, attuale corrispondente da Parigi", fanno notare da Striscia. E Pinuccio, sarcastico, commenta: "Si vede che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non è una novità, nel mirino dila Notizia ci finisce la Rai. In questo caso uno dei bersagli preferiti del tg satirico di Canale 5:. Già, perché proprio a lei è dedicata l'ultima puntata di Rai Scoglio 24, la rubrica curata da Pinuccio e tutta dedicata agli sprechi di Viale Mazzini. E, a poche ore dalla messa in onda della puntata, diffonde un comunicato stampa in cui anticipa parte dei contenuti del servizio. "Nonostante la presenza di tre inviati Rai in, il recente servizio del Tg3 sulla tragedia del bambino caduto nel pozzo in Marocco è stato affidato a, attuale corrispondente da Parigi", fanno notare da. E Pinuccio, sarcastico, commenta: "Si vede che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Che contratto Pietro Ichino, la Great Resignation e la fine del diritto del lavoro In questo secondo caso, i "soliti noti" garantivano, invece, che la nuova formulazione del contratto a tempo indeterminato (4) " applicabile ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 " avrebbe ...

Covid oggi Italia, 28.630 contagi e 281 morti: bollettino 14 febbraio Il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia tocca quota 12.134.451. I DATI DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 1.982 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 14 febbraio ...

La procedura di formazione del contratto Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Kate Middleton dà la buona notte ai bambini dopo la favola. Guarda il video che Le chiediamo di accettare espressamente mediante la sottoscrizione elettronica, facendo un click sullo spazio "Accetto". La dichiarazione di avere letto attentamente le condizioni generali di ...

Orietta Berti, l’Amore segreto con Teo Teocoli:” Sembravamo…” che le propone un contratto discografico, incidendo i primi due 45 giri che non vengono distribuiti. Due anni dopo, nel 1964, firma un contratto con Polydor, incidendo Perdendoti facendosi notare in ...

