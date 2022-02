Usa: la madre di Biden rifiutò di dormire nel letto della regina (Di venerdì 11 febbraio 2022) La madre del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che era irlandese, odiava a tal punto l'Inghilterra che una volta rifiutò di dormire in un letto d'hotel nel quale aveva dormito la regina ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladel presidente degli Stati Uniti Joe, che era irlandese, odiava a tal punto l'Inghilterra che una voltadiin und'hotel nel quale aveva dormito la...

Advertising

iconanews : Usa: la madre di Biden rifiutò di dormire nel letto della regina - procrast1nating : @dearheath sboccoooo io ho comprato le spugne in silicone che si possono disinfettare e mettere in lavastoviglie m… - moreposti : @talkRADIO Poveraccio che pena che fa , usa sua madre per fare soldi - baldi62 : @Capezzone @GiorgiaMeloni Indecente che @GiorgiaMeloni pubblicizzi la non vaccinazione della sua bambina. Ma che do… - Umbertofebo : @StefanoPhilly @andreasso1951 A noi hanno passato, pannoloni e deambulatore per esterno, quello per interno no ne p… -