Vendevano medicinali clandestini contro Covid | denunciati

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Nel corso delle attività dillo del green pass e del rispetto della normativa anti, la Polizia di Stato ha rinvenuto, all’interno di un negozio di abbigliamento e bigiotteria sito in via Principe Amedeo, numerose confezioni di farmaci antivirali di produzione estera venduti illecitamente anche come cura per il. Gli investigatori del commissariato Esquilino, accanto al registratore di cassa, hanno trovato una scatola vuota di ‘AGRIPAVI Capsule Lianhua Qingwen Plus’, verosimilmente utilizzato come anti19; all’interno di uno stanzino adibito a magazzino c’erano 10 scatole dello stesso prodotto contenenti ciascuna 24 capsule; nascoste poi sotto scatole di abbigliamento e bigiotteria, dentro uno scatolone c’erano 72 scatole, con scritte in cinese, contenenti ciascuna 24 capsule e 22 ulteriori ...

non autorizzati. E' quanto accaduto a Civitanova Marche (Macerata), dove sono stati sequestrati 3.600di produzione cinese , recanti esclusivamente scritte in lingua cinese, sprovvisti della necessaria Autorizzazione all'immissione in consumo rilasciata dall'Aifa, e pubblicizzati sul web ...I nostri genitorii terreni per poter ricavare qualcosa per comprare i, perché non c'erano soldi. Ora i farmaci che ci sono vanno presi". ...Roma. Non solo abbigliamento e bigiotteria. Ma per allungare i guadagni e rimpolpare le casse avevano anche deciso di sfruttare il trend del Covid, le ansie e le fragilità delle persone. Purtroppo per ...Pimm evidenzia: «La linea di base è che se non smettiamo di distruggere l’ambiente e vendere specie selvatiche come animali domestici, carne o medicine, queste malattie continueranno ad arrivare.