“C’è la decisione…”: Mourinho, brutte notizie per la gara di San Siro? (Di martedì 8 febbraio 2022) Stasera l’Inter affronterà a San Siro la Roma del grande ex José Mourinho, ma l’attesa reunion potrebbe passare quasi sotto traccia. Fin da quando José Mourinho ha firmato con la Roma, accettando di tornare in Serie A a distanza di oltre 10 anni dalla sua unica e fortunatissima esperienza, l’attenzione di molti appassionati è stata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 febbraio 2022) Stasera l’Inter affronterà a Sanla Roma del grande ex José, ma l’attesa reunion potrebbe passare quasi sotto traccia. Fin da quando Joséha firmato con la Roma, accettando di tornare in Serie A a distanza di oltre 10 anni dalla sua unica e fortunatissima esperienza, l’attenzione di molti appassionati è stata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA GARA X CAMBIARE???? BASSETTI: 'GP IN ESTATE? SE RESTA COM'È, TUTTI IN PIAZZA' Io da medico, oltre il 31-3 non lo… - Valeria93113820 : @Me1975Mo Stanno già provando a farlo ovviamente. Però c'è di positivo che si sta cominciando a squarciare il velo… - BMastrotta : Tutti le stesse tempistiche, c'è una regia occidentale su ogni decisione politica sulla 'pandemia'. - paolothegame : @tancredipalmeri Che vergogna la squalifica a Bastoni. Due giornate per essere andato a festeggiare nello spogliato… - luciaviscardi7 : @WaldoVanVerhoek @LiberoFA @Corriere Si tenga le sue stronz.ate. Ci sono troppe questioni dietro questa decisione d… -