Non solo il Genoa: gli americani si prendono un altro club, colpo di scena (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Dopo l'acquisto del Genoa, il fondo 777 Partners è vicinissimo all'acquisto della Roma. Quest'ultimo, come il Genoa, è un club in una situazione economica difficile e, secondo alcune indiscrezioni, il fondo ha già trovato un accordo con il titolare della squadra capitolina. Il calcio italiano è sempre più in mano a fondi esteri, e questo non fa che peggiorare la situazione economica del nostro Paese. Qui in Italia non sono ancora arrivati ??i famosi sceicchi che hanno cambiato il volto di Premier League e Ligue 1, ma c'è una forte presenza di imprenditori e fondi americani: dal Milan alla Roma e dalla Fiorentina al Genoa. Dopo la vendita di Enrico Preziosi a 777 Partners, il Genoa è stato l'ultimo ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Dopo l'acquisto del, il fondo 777 Partners è vicinissimo all'acquisto della Roma. Quest'ultimo, come il, è unin una situazione economica difficile e, secondo alcune indiscrezioni, il fondo ha già trovato un accordo con il titolare della squadra capitolina. Il calcio italiano è sempre più in mano a fondi esteri, e questo non fa che peggiorare la situazione economica del nostro Paese. Qui in Italia non sono ancora arrivati ??i famosi sceicchi che hanno cambiato il volto di Premier League e Ligue 1, ma c'è una forte presenza di imprenditori e fondi: dal Milan alla Roma e dalla Fiorentina al. Dopo la vendita di Enrico Preziosi a 777 Partners, ilè stato l'ultimo ...

Advertising

SanremoRai : I rapporti umani vanno oltre le parole. Come dimostrare il bene non si può insegnare. Nel petto solo una bussola a… - vaticannews_it : #PapaFrancesco:Tanta gente sopporta cose brutte, io sono uno che sopporta come tutta la gente sopporta. E poi non s… - Inter : ?? | AUGURI ???? SIAMO SOLO NOI Tu che sai raccontare come nessun altro la vita, la gioia e il dolore non potevi ch… - Massxmo : RT @L3onard___: Solo in Italia hanno autorizzato la discriminazione e il bullismo tra i bambini vaccinati e non. Un altro primato di cui B… - conuncriterio : RT @hankersfilms: 'mi mancherai da morire. ricordati che non sei solo, tu devi vincere per me' SONO DEBOLISSIMA #Amici21 -