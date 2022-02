Va in ospedale per un mal di pancia: “Ho pensato che stavo morendo”. Poi la scoperta: è incinta, 12 minuti dopo partorisce (Di sabato 5 febbraio 2022) Un forte dolore addominale, la corsa in ospedale e poi la sorprendente notizia: “Sei incinta”. Questa la storia raccontata da Kayla Fustamente su TikTok e riproposta sulla piattaforma qualche settimana fa. Come riportato dal NYPost, la ragazza – che allora aveva 22 anni – stava lavorando in un ristorante di Boston, quando ha avvertito i primi dolori. Incerta sul da farsi, si è documentata su internet e ha dedotto che si trattasse di calcoli renali. Tornata a casa si è convinta ad andare in ospedale per fare un’ecografia. “Ho chiesto all’ecografista cosa avesse visto ma mi ha risposto che non poteva dirmelo. A quel punto ho pensato che stavo morendo“, ha raccontato la ragazza. Poi un dottore le ha fatto visita, le ha rivelato che era incinta e il bebè sarebbe nato di lì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Un forte dolore addominale, la corsa ine poi la sorprendente notizia: “Sei”. Questa la storia raccontata da Kayla Fustamente su TikTok e riproposta sulla piattaforma qualche settimana fa. Come riportato dal NYPost, la ragazza – che allora aveva 22 anni – stava lavorando in un ristorante di Boston, quando ha avvertito i primi dolori. Incerta sul da farsi, si è documentata su internet e ha dedotto che si trattasse di calcoli renali. Tornata a casa si è convinta ad andare inper fare un’ecografia. “Ho chiesto all’ecografista cosa avesse visto ma mi ha risposto che non poteva dirmelo. A quel punto hoche“, ha raccontato la ragazza. Poi un dottore le ha fatto visita, le ha rivelato che erae il bebè sarebbe nato di lì ...

