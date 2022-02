SANREMO 2022 | RECORD ELISA SU SPOTIFY ITALIA | MIGLIOR DEBUTTO DI SEMPRE PER UNA DONNA

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo gli eccezionali dati di Mahmood e Blanco, con la loro “Brividi” diventata la canzonena più ascoltata in un giorno su, arrivano notizie altrettanto clamorose sul fronte femminile. Parliamo die di “O Forse Sei Tu“. 21 anni dopo la vittoria con “Luce“, la cantante torna in gara e debutta alla posizione 2 sucon 1.013.000 ascolti. È ildiper una solistain, l’unica a superare la soglia di 1 milione di ascolti in un giorno. Continua così la marcia trionfale del terzo Festival difirmato Amadeus tra ascolti, target mai visti nel pubblico dei giovani (70%) e boom tra, YouTube e RaiPlay. Nei social ...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - gerbino15 : RT @RaiPlay: Tutti sotto cassa per @CremoniniCesare ???? Il medley completo qui ? - diseretode : Quest’anno vincerà Sanremo 2022 il popolo di Twitter è palese -

Se a un certo punto dell'esibizione di Cesare Cremonini al Festival di, hai notato che la telecamera ha perso il focus inquadrando il soffitto, il cantante ti rassicura: il teleoperatore che la gestiva sta bene! Il momento in questione è avvenuto mentre l'...Blanco e Mahmood sono senza dubbio tra i protagonisti di questa edizione di, la loro canzone in gara dal titolo "Brividi" ha già registrato un record incredibile diventando il brano più ascoltato in una sola giornata su Spotify Italia, ben 3 milioni e 384.192 ...L'artista che rivolge "saluti alla zia Mara" dal palco dell'Ariston riceve infatti 20 punti nel gioco che tra gli artisti di Sanremo 2022 sta diventando una gara parallela a quella per la vittoria del ...Sanremo – Vinicio Capossela in duetto con Giovanni Truppi stasera, 4 febbrario, si esibirà sul palco dell’Ariston alla 72° edizione del Festival di Sanremo, nell’ambito della serata dedicata alle ...