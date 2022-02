Coppa Italia, il programma delle gare di ritorno dei Quarti di finale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Archiviato il fine settimana dedicato alle gare d’andata dei Quarti di finale della Coppa Italia, ecco la programmazione dei match di ritorno in programma sabato 12 e domenica 13 febbraio.Il 12 febbraio le prime a scendere in... Leggi su europa.today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Archiviato il fine settimana dedicato alled’andata deididella, ecco lazione dei match diinsabato 12 e domenica 13 febbraio.Il 12 febbraio le prime a scendere in...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.01.2013 ?? Juventus ?? La Lazio è in finale di Coppa Italia! - acmilan : A splendid Sunday for the Rossonere: four goals for a win in the first leg of the Women's Coppa Italia quarter-fina… - acmilan : ? #SampMilan: 1?-4? Relive the Rossonere’s convincing win in the first leg of the Women's Coppa Italia quarter-fina… - JoviAcm : *Manca 1 gol di Roback che ha fatto contro il Como in Coppa Italia che non trovavo - telodogratis : Coppa Italia, il programma delle gare di ritorno dei Quarti di finale -