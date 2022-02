Casi di Covid a scuola: oggi le nuove regole (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si riunisce questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che, sentito il parere del Cts, dovrà promulgare nuove regole per la gestione dei Casi da Covid-19 a scuola: sul tavolo l’ipotesi di eliminare la dad per gli studenti vaccinati o guariti e quella di ridurre le quarantene – a partire dalle scuole elementari – passando dagli attuali dieci a 5 giorni. Mentre resta da sciogliere il nodo sul numero di Casi positivi che impone la dad ad un’intera classe, si parla di passare da due a tre, sono già nero su bianco sulla bozza del decreto che sarà licenziato entro stasera le nuove regole per un più agevole rientro a scuola: i positivi dovranno presentare un certificato attestante la guarigione dal Covid-19, firmato dal ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si riunisce questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che, sentito il parere del Cts, dovrà promulgareper la gestione deida-19 a: sul tavolo l’ipotesi di eliminare la dad per gli studenti vaccinati o guariti e quella di ridurre le quarantene – a partire dalle scuole elementari – passando dagli attuali dieci a 5 giorni. Mentre resta da sciogliere il nodo sul numero dipositivi che impone la dad ad un’intera classe, si parla di passare da due a tre, sono già nero su bianco sulla bozza del decreto che sarà licenziato entro stasera leper un più agevole rientro a: i positivi dovranno presentare un certificato attestante la guarigione dal-19, firmato dal ...

Advertising

Adnkronos : '#Covid in fase discendente, ma più casi nei bimbi': l’analisi di Gimbe. - AlexBazzaro : Al netto delle tante belle espressioni di umanità, dedizione e serietà, ci sono: Medici di base scomparsi. Da 2 an… - Agenzia_Ansa : Un adolescente su 4 ha sintomi di depressione da Covid. Sarebbero raddoppiati casi in 2 anni. Per gli esperti c'è u… - brunotrebbi : avere questi numeri è importante per capire (Italia, ci muoviamo?) 60% di casi CON Covid è un dato molto interessan… - flaviotiravento : RT @CarenteStella: Covid, Oms: Italia seconda in Europa per morti e casi settimanali -