Costa: "A breve il vaccino per i bambini sotto i 5 anni" (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - "Siamo vicini a un vaccino per i bambini sotto i 5 anni. Purtroppo molti di loro si stanno ammalando, avere un vaccino significa avere un'arma in piu'". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute a 'Start' su Sky Tg24. Prima di fine marzo via le mascherine all'aperto "Le mascherine all'aperto si potranno togliere prima del 31 marzo - ha sottolineato il sottosegretario - credo che già nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda le zone bianche, ci potranno essere le condizioni per iniziare a togliere le mascherine all'aperto". Dad per non vaccinati e norme che semplificano "Non c'è dubbio che sulla scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare, stiamo procedendo in un percorso condiviso con ...

