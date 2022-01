Torino, bimbo di 10 anni stroncato da una necrosi causata dal Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) La famiglia si era sottoposta al vaccino, il piccolo no e non soffriva di pregresse patologie – curiosauro.it –Poche ore prima del ricovero il bambino – 10 anni residente a Nucetto, piccolo paesino di Cuneo – stava bene. Nel giro di pochi giorni una serie di sintomi sempre più significativi. All’improvviso ha iniziato ad accusare febbre, nausea, vomito e spossatezza. Non si tratta di una famiglia no vax, ma il piccolo non era stato vaccinato. Corsa contro il tempo da Cuneo a Torino, una tragedia come un fulmine a ciel sereno Era l’unico membro del suo nucleo familiare – i genitori e i due fratelli più grandi- a non essere stato ancora vaccinato. Una tragedia come un fulmine a ciel sereno. Poco dopo aver raggiunto l’ospedale di Mondovì (Cuneo) il bambino – a causa delle gravi condizioni – è stato immediatamente trasferito presso il Regina Margherita di ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 31 gennaio 2022) La famiglia si era sottoposta al vaccino, il piccolo no e non soffriva di pregresse patologie – curiosauro.it –Poche ore prima del ricovero il bambino – 10residente a Nucetto, piccolo paesino di Cuneo – stava bene. Nel giro di pochi giorni una serie di sintomi sempre più significativi. All’improvviso ha iniziato ad accusare febbre, nausea, vomito e spossatezza. Non si tratta di una famiglia no vax, ma il piccolo non era stato vaccinato. Corsa contro il tempo da Cuneo a, una tragedia come un fulmine a ciel sereno Era l’unico membro del suo nucleo familiare – i genitori e i due fratelli più grandi- a non essere stato ancora vaccinato. Una tragedia come un fulmine a ciel sereno. Poco dopo aver raggiunto l’ospedale di Mondovì (Cuneo) il bambino – a causa delle gravi condizioni – è stato immediatamente trasferito presso il Regina Margherita di ...

