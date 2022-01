Matrimonio a prima vista Italia, Francesca Musci aspetta un figlio da Andrea Ghiselli: l’annuncio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Andrea Ghiselli e Francesca Musci aspettano il loro primo figlio. Ad annunciare la notizia è stata la Musci attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@Francesca.Musci) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 31 gennaio 2022)no il loro primo. Ad annunciare la notizia è stata laattraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

IsaeChia : #Matrimonioaprimavista Italia, Francesca Musci aspetta un figlio da Andrea Ghiselli: l’annuncio La coppia, che re… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - IgaShortStories : 'qual è la ragione dietro al non fare sesso prima del matrimonio' - Di norma una ragione non c'è: se proprio una mo… - IgaShortStories : 'qual è la ragione dietro al non fare sesso prima del matrimonio' - Di norma una ragione non c'è: se proprio una mo… -