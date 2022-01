Il Napoli pronto a blindare quattro giocatori: si parlerà di rinnovo (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli pensa alla squadra del futuro. Oltre i diversi profili che il ds Cristiano Giuntoli continua a monitorare, la dirigenza azzurra pensa già ad alcuni rinnovi di contratto. Non solo Fabian Ruiz e Koulibaly: ci sono ben quattro giocatori che il Napoli vuole blindare. Juan Jesus, Amir Rrahmani ed Elif Elmas L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il ds Cristiano Giuntoli sta cercando i nuovi Insigne e Mertens da regalare a mister Spalletti, ma la società punta forte anche sulla crescita di Elif Elmas e Adam Ounas: a stretto giro, con entrambi si parlerà di rinnovo di contratto. Mentre per Elmas, però, c’è più tempo per parlarne (il suo contratto scade nel 2025), il contratto di Ounas è in scadenza nel 2023. Non ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilpensa alla squadra del futuro. Oltre i diversi profili che il ds Cristiano Giuntoli continua a monitorare, la dirigenza azzurra pensa già ad alcuni rinnovi di contratto. Non solo Fabian Ruiz e Koulibaly: ci sono benche ilvuole. Juan Jesus, Amir Rrahmani ed Elif Elmas L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il ds Cristiano Giuntoli sta cercando i nuovi Insigne e Mertens da regalare a mister Spalletti, ma la società punta forte anche sulla crescita di Elif Elmas e Adam Ounas: a stretto giro, con entrambi sididi contratto. Mentre per Elmas, però, c’è più tempo per parlarne (il suo contratto scade nel 2025), il contratto di Ounas è in scadenza nel 2023. Non ...

