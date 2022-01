Zona gialla e arancione | colore regioni da lunedì 31 gennaio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –, qualicambieranno31? Dopo tanti cambi di fascia, frutto dell’esplosione dei contagi covid provocati dalla diffusione della variante Omicron, questa potrebbe essere la settimana della stabilità. Il quadro dovrebbe infatti restare invariato: 12in, 5 ine 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia sono in; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine inbianca Umbria, Molise e ...

Ribadita richiesta di eliminare classificazione in zone . 'Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e ministero della Salute'. Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sulla sua pagina ...La nostra Regione, che era candidata a diventare 'arancione' o addirittura 'rossa', è invece rimasta in '' grazie all'incremento dei posti di terapia intensiva che abbiamo ...Tredici morti in 24 ore e 33 ricoveri in area non critica in un solo giorno. Scende però il tasso di positività all'11,3% (ieri al 18,7%). Il bollettino del 28 gennaio Oggi ...Lecco (Lècch) - "Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute". Così il pre ...