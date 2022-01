Inter, chiuso il bond da 415 milioni: legami sempre più stretti tra Suning ed Oaktree (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si fanno più stretti i rapporti tra Suning e Oaktree Nei giorni scorsi l’Inter ha emesso un bond da 415 milioni di euro con scadenza nel 2027, portato a termine con successo. Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, grazie a questa operazione di ‘chiusura’ si fa sempre più stretto il legame tra Suning ed Oaktree che già nel corso dell’anno scorso aveva raggiunto l’accordo per un prestito da 275 milioni di euro da versare nelle casse del club nerazzurro. “È arrivato in porto il collocamento del bond da 415 milioni di euro da parte dell’Inter. E, tra i sottoscrittori, con una quota importante secondo quanto risulta al Sole 24 Ore ci sarebbe Il colosso californiano ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si fanno piùi rapporti traNei giorni scorsi l’ha emesso unda 415di euro con scadenza nel 2027, portato a termine con successo. Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, grazie a questa operazione di ‘chiusura’ si fapiù stretto il legame traedche già nel corso dell’anno scorso aveva raggiunto l’accordo per un prestito da 275di euro da versare nelle casse del club nerazzurro. “È arrivato in porto il collocamento delda 415di euro da parte dell’. E, tra i sottoscrittori, con una quota importante secondo quanto risulta al Sole 24 Ore ci sarebbe Il colosso californiano ...

